CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE präsentiert sich am Mittwochvormittag stärker

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,6 Prozent auf 29,15 EUR zu.

Um 09:07 Uhr ging es für das CANCOM SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,6 Prozent auf 29,15 EUR. Die CANCOM SE-Aktie legte bis auf 29,40 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 28,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 6.963 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

Am 06.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 34,00 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,64 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 12.11.2024 auf bis zu 21,22 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,20 Prozent unter dem aktuellen Kurs der CANCOM SE-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten CANCOM SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,02 EUR. Analysten bewerten die CANCOM SE-Aktie im Durchschnitt mit 29,40 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte CANCOM SE am 31.03.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 479,68 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte CANCOM SE 459,87 Mio. EUR umgesetzt.

CANCOM SE wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 12.08.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von CANCOM SE rechnen Experten am 18.08.2026.

Experten taxieren den CANCOM SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,27 EUR je Aktie.

