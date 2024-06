CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE gewinnt am Freitagvormittag an Fahrt

Kursverlauf

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die CANCOM SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 31,12 EUR.

Um 09:00 Uhr sprang die CANCOM SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 31,12 EUR zu. Die CANCOM SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 31,12 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 31,12 EUR. Der Tagesumsatz der CANCOM SE-Aktie belief sich zuletzt auf 216 Aktien.

Am 16.05.2024 markierte das Papier bei 32,98 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,98 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 21,26 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,68 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten CANCOM SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,06 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 37,44 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte CANCOM SE am 14.05.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,29 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,28 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 38,69 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 440,60 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 317,68 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 13.08.2024 erwartet. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte CANCOM SE möglicherweise am 13.08.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass CANCOM SE im Jahr 2024 1,43 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

