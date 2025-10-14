CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Vormittag mit KursVerlusten

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die CANCOM SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 24,90 EUR.

Um 09:02 Uhr rutschte die CANCOM SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 24,90 EUR ab. Bei 24,85 EUR markierte die CANCOM SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 24,90 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.227 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 05.06.2025 auf bis zu 31,65 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der CANCOM SE-Aktie ist somit 27,11 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 01.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 20,30 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die CANCOM SE-Aktie 22,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 1,000 EUR an CANCOM SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,01 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die CANCOM SE-Aktie bei 29,20 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CANCOM SE am 12.08.2025. CANCOM SE hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,20 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,38 Prozent auf 393,24 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 394,74 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 13.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von CANCOM SE veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der CANCOM SE-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 12.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass CANCOM SE im Jahr 2025 0,906 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

