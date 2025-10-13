CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Montagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Aktie im Fokus

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von CANCOM SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 25,15 EUR.

Das Papier von CANCOM SE konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 25,15 EUR. Die CANCOM SE-Aktie legte bis auf 25,60 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 25,15 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 31.029 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

Am 05.06.2025 markierte das Papier bei 31,65 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,84 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.08.2025 bei 20,30 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die CANCOM SE-Aktie 23,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für CANCOM SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,01 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 29,20 EUR für die CANCOM SE-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CANCOM SE am 12.08.2025. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,20 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 393,24 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 394,74 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2025 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 12.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass CANCOM SE ein EPS in Höhe von 0,906 EUR in den Büchern stehen haben wird.

