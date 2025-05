CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Kursverlauf

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die CANCOM SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 28,45 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von CANCOM SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:02 Uhr 0,9 Prozent auf 28,45 EUR. Die CANCOM SE-Aktie sank bis auf 28,45 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 28,70 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.333 CANCOM SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 34,00 EUR an. Mit einem Zuwachs von 19,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.11.2024 (21,22 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die CANCOM SE-Aktie derzeit noch 25,41 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,02 EUR. Im Vorjahr hatte CANCOM SE 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die CANCOM SE-Aktie bei 30,00 EUR.

Am 31.03.2025 legte CANCOM SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,87 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 479,68 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 440,60 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 12.08.2025 dürfte CANCOM SE Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte CANCOM SE möglicherweise am 18.08.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je CANCOM SE-Aktie in Höhe von 1,28 EUR im Jahr 2025 aus.

