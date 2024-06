CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Montagvormittag ohne große Veränderung

CANCOM SE im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von CANCOM SE. Mit einem Kurs von 30,54 EUR zeigte sich die CANCOM SE-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die CANCOM SE-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:01 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 30,54 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die CANCOM SE-Aktie bei 30,70 EUR. Das Tagestief markierte die CANCOM SE-Aktie bei 30,54 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 30,70 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.074 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.05.2024 bei 32,98 EUR. Der aktuelle Kurs der CANCOM SE-Aktie ist somit 7,99 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 27.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 21,26 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die CANCOM SE-Aktie damit 43,65 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

CANCOM SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,06 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 37,44 EUR je CANCOM SE-Aktie an.

CANCOM SE gewährte am 14.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,29 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,28 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CANCOM SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 38,69 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 440,60 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 317,68 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 13.08.2024 dürfte CANCOM SE Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Am 13.08.2025 wird CANCOM SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem CANCOM SE-Gewinn in Höhe von 1,43 EUR je Aktie aus.

