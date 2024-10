CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE tendiert am Freitagmittag nordwärts

So entwickelt sich CANCOM SE

Die Aktie von CANCOM SE zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von CANCOM SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,2 Prozent auf 26,42 EUR.

Das Papier von CANCOM SE konnte um 11:34 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,2 Prozent auf 26,42 EUR. Den Tageshöchststand markierte die CANCOM SE-Aktie bei 26,78 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 25,90 EUR. Zuletzt wechselten 12.964 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

Am 05.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 34,00 EUR an. Der derzeitige Kurs der CANCOM SE-Aktie liegt somit 22,29 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 21,26 EUR. Der aktuelle Kurs der CANCOM SE-Aktie ist somit 19,53 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass CANCOM SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,05 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete CANCOM SE 1,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 33,30 EUR je CANCOM SE-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte CANCOM SE am 13.08.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,20 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,10 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 394,74 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte CANCOM SE einen Umsatz von 329,35 Mio. EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte CANCOM SE am 12.11.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 13.11.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,37 EUR je CANCOM SE-Aktie.

