CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Mittwochnachmittag stärker

Kursentwicklung

Die Aktie von CANCOM SE zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von CANCOM SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 28,34 EUR.

Die CANCOM SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:44 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 28,34 EUR. Die CANCOM SE-Aktie legte bis auf 28,62 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 28,16 EUR. Bisher wurden via XETRA 29.938 CANCOM SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 06.07.2024 auf bis zu 34,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 19,97 Prozent über dem aktuellen Kurs der CANCOM SE-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 21,22 EUR. Dieser Wert wurde am 12.11.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der CANCOM SE-Aktie ist somit 25,12 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass CANCOM SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,05 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete CANCOM SE 1,000 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 30,00 EUR je CANCOM SE-Aktie aus.

CANCOM SE veröffentlichte am 12.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,28 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,27 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CANCOM SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,63 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 422,60 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 415,83 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte CANCOM SE am 31.03.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 31.03.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,13 EUR je Aktie in den CANCOM SE-Büchern.

