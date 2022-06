CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE reagiert am Montagnachmittag positiv

Die Aktie notierte um 20.06.2022 16:22:00 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 34,98 EUR zu. Die CANCOM SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 35,14 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 34,54 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 29.308 CANCOM SE-Aktien.

Am 30.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 64,82 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die CANCOM SE-Aktie derzeit noch 46,04 Prozent Luft nach oben. Am 16.06.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 32,62 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,23 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 62,80 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CANCOM SE am 12.05.2022. Der Umsatz lag bei 300,90 EUR – das entspricht einem Abschlag von 19,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 372,85 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte CANCOM SE am 11.08.2022 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können CANCOM SE-Anleger Experten zufolge am 10.08.2023 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass CANCOM SE einen Gewinn von 1,79 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

