CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE tendiert am Montagvormittag nahe Vortagesschluss

Kursverlauf

Die Aktie von CANCOM SE zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die CANCOM SE-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 26,12 EUR.

Die CANCOM SE-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:00 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 26,12 EUR. Die CANCOM SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 26,12 EUR an. In der Spitze fiel die CANCOM SE-Aktie bis auf 26,12 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 26,12 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 215 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

Am 05.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 34,00 EUR. Mit einem Zuwachs von 30,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 21,26 EUR. Abschläge von 18,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,05 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 33,30 EUR.

Am 13.08.2024 hat CANCOM SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,20 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CANCOM SE 0,10 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 394,74 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 329,35 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 12.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 13.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von CANCOM SE.

Von Analysten wird erwartet, dass CANCOM SE im Jahr 2024 1,37 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX aktuell

TecDAX-Wert CANCOM SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CANCOM SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Gute Stimmung in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX am Dienstagnachmittag