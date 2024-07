CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE gewinnt am Vormittag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von CANCOM SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 33,64 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 33,64 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die CANCOM SE-Aktie sogar auf 33,70 EUR. Bei 33,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der CANCOM SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.025 Stück gehandelt.

Bei 34,00 EUR markierte der Titel am 05.07.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,07 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 21,26 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,80 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,06 EUR. Im Vorjahr erhielten CANCOM SE-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 37,64 EUR.

Am 14.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,28 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 38,69 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 317,68 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 440,60 Mio. EUR ausgewiesen.

Die CANCOM SE-Bilanz für Q2 2024 wird am 13.08.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von CANCOM SE rechnen Experten am 13.08.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,45 EUR je CANCOM SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX verbucht schlussendlich Verluste

Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX verliert zum Ende des Freitagshandels

Schwacher Handel: SDAX fällt am Nachmittag zurück