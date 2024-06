CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Vormittag mit Verlusten

Notierung im Blick

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die CANCOM SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 31,48 EUR abwärts.

Die CANCOM SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:00 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 31,48 EUR. Die Abwärtsbewegung der CANCOM SE-Aktie ging bis auf 31,48 EUR. Mit einem Wert von 31,48 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 39 CANCOM SE-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.05.2024 bei 32,98 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die CANCOM SE-Aktie 4,76 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 21,26 EUR am 27.10.2023. Abschläge von 32,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass CANCOM SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,06 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete CANCOM SE 1,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die CANCOM SE-Aktie bei 37,44 EUR.

Am 14.05.2024 äußerte sich CANCOM SE zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. CANCOM SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,29 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,28 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 440,60 Mio. EUR – ein Plus von 38,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CANCOM SE 317,68 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

CANCOM SE wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 13.08.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 13.08.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,43 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

Angespannte Stimmung in Frankfurt: So performt der TecDAX nachmittags

SDAX aktuell: SDAX zum Start schwächer

Börse Frankfurt in Rot: TecDAX präsentiert sich zum Start des Freitagshandels leichter