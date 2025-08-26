DAX24.129 -0,1%ESt505.394 +0,2%Top 10 Crypto15,96 +2,1%Dow45.418 +0,3%Nas21.544 +0,4%Bitcoin96.012 -0,1%Euro1,1584 -0,5%Öl67,08 -0,3%Gold3.375 -0,5%
Kurs der CANCOM SE

CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Mittwochmittag mit KursVerlusten

27.08.25 12:06 Uhr
CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Mittwochmittag mit KursVerlusten

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die CANCOM SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 22,25 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CANCOM SE
22,20 EUR -0,45 EUR -1,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die CANCOM SE-Aktie notierte um 11:38 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 22,25 EUR. In der Spitze büßte die CANCOM SE-Aktie bis auf 22,10 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 22,40 EUR. Von der CANCOM SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 15.364 Stück gehandelt.

Am 05.06.2025 markierte das Papier bei 31,65 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die CANCOM SE-Aktie mit einem Kursplus von 42,25 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.08.2025 bei 20,30 EUR. Mit Abgaben von 8,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für CANCOM SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,01 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die CANCOM SE-Aktie bei 29,40 EUR.

Am 12.08.2025 hat CANCOM SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. CANCOM SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 393,24 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 394,74 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 13.11.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 12.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,977 EUR je Aktie in den CANCOM SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

TecDAX-Papier CANCOM SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CANCOM SE von vor einem Jahr eingebracht

TecDAX-Papier CANCOM SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CANCOM SE-Investment von vor 10 Jahren verdient

CANCOM-Aktie in Rot: CANCOM macht Verlust

Analysen zu CANCOM SE

DatumRatingAnalyst
26.08.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025CANCOM SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025CANCOM SE KaufenDZ BANK
13.08.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
01.08.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
