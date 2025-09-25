CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE gewinnt am Freitagnachmittag an Fahrt

Blick auf CANCOM SE-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von CANCOM SE. Zuletzt ging es für das CANCOM SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 25,30 EUR.

Die CANCOM SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:51 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 25,30 EUR. Den Tageshöchststand markierte die CANCOM SE-Aktie bei 25,40 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 24,85 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 55.135 CANCOM SE-Aktien.

Am 05.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,65 EUR an. Der derzeitige Kurs der CANCOM SE-Aktie liegt somit 20,06 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 01.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 20,30 EUR. Abschläge von 19,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem CANCOM SE seine Aktionäre 2024 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 29,20 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte CANCOM SE am 12.08.2025 vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,20 EUR je Aktie gewesen. CANCOM SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 393,24 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 394,74 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 13.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 12.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem CANCOM SE-Gewinn in Höhe von 0,917 EUR je Aktie aus.

