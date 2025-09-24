CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE verteuert sich am Nachmittag

CANCOM SE im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von CANCOM SE. Das Papier von CANCOM SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 24,85 EUR.

Die CANCOM SE-Aktie konnte um 15:46 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 24,85 EUR. Die CANCOM SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 25,15 EUR. Bei 24,55 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 28.579 CANCOM SE-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 31,65 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.06.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die CANCOM SE-Aktie mit einem Kursplus von 27,36 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.08.2025 (20,30 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,31 Prozent unter dem aktuellen Kurs der CANCOM SE-Aktie.

Nachdem CANCOM SE seine Aktionäre 2024 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 29,20 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte CANCOM SE am 12.08.2025 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte CANCOM SE ebenfalls 0,20 EUR je Aktie eingebüßt. Das vergangene Quartal hat CANCOM SE mit einem Umsatz von insgesamt 393,24 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 394,74 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,38 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von CANCOM SE rechnen Experten am 12.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,917 EUR je CANCOM SE-Aktie.

