CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE legt am Donnerstagmittag zu

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von CANCOM SE. Zuletzt sprang die CANCOM SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 24,90 EUR zu.

Das Papier von CANCOM SE legte um 11:47 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 24,90 EUR. Den Tageshöchststand markierte die CANCOM SE-Aktie bei 25,05 EUR. Bei 24,55 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 16.102 CANCOM SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 31,65 EUR erreichte der Titel am 05.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die CANCOM SE-Aktie damit 21,33 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.08.2025 bei 20,30 EUR. Derzeit notiert die CANCOM SE-Aktie damit 22,66 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,01 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2024. Analysten bewerten die CANCOM SE-Aktie im Durchschnitt mit 29,20 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CANCOM SE am 12.08.2025. CANCOM SE hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,20 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,38 Prozent zurück. Hier wurden 393,24 Mio. EUR gegenüber 394,74 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

CANCOM SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 12.11.2026 dürfte CANCOM SE die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,917 EUR je Aktie belaufen.

