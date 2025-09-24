CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Donnerstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die CANCOM SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 24,50 EUR.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 24,50 EUR. In der Spitze büßte die CANCOM SE-Aktie bis auf 24,50 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 24,55 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.868 CANCOM SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 31,65 EUR markierte der Titel am 05.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 29,18 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der CANCOM SE-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.08.2025 bei 20,30 EUR. Derzeit notiert die CANCOM SE-Aktie damit 20,69 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,01 EUR. Im Vorjahr erhielten CANCOM SE-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 29,20 EUR.

Am 12.08.2025 äußerte sich CANCOM SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,20 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 393,24 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 394,74 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte CANCOM SE am 13.11.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 12.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,917 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

