CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Freitagvormittag gefragt

So entwickelt sich CANCOM SE

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von CANCOM SE. Das Papier von CANCOM SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 33,10 EUR.

Um 09:01 Uhr sprang die CANCOM SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 33,10 EUR zu. Bei 33,10 EUR erreichte die CANCOM SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 33,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der CANCOM SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.486 Stück gehandelt.

Am 16.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 32,98 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,36 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der CANCOM SE-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 21,26 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,77 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,06 EUR. Im Vorjahr hatte CANCOM SE 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 37,44 EUR für die CANCOM SE-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CANCOM SE am 14.05.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,29 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CANCOM SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 38,69 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 440,60 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 317,68 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 13.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von CANCOM SE veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von CANCOM SE rechnen Experten am 13.08.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass CANCOM SE im Jahr 2024 1,43 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

