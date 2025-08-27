CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE schießt am Donnerstagvormittag hoch

So entwickelt sich CANCOM SE

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von CANCOM SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 7,8 Prozent auf 24,05 EUR zu.

Das Papier von CANCOM SE legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 7,8 Prozent auf 24,05 EUR. Die CANCOM SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 24,45 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 23,75 EUR. Von der CANCOM SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 21.808 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 31,65 EUR erreichte der Titel am 05.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die CANCOM SE-Aktie damit 24,01 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 01.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 20,30 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der CANCOM SE-Aktie 15,59 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten CANCOM SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,01 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 29,20 EUR an.

Am 12.08.2025 hat CANCOM SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,20 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,38 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 393,24 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 394,74 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2025 terminiert. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte CANCOM SE möglicherweise am 12.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,939 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

