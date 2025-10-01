DAX24.114 +1,0%Est505.580 +0,9%MSCI World4.308 ±0,0%Top 10 Crypto16,19 +2,1%Nas22.639 -0,1%Bitcoin99.931 +2,9%Euro1,1755 +0,2%Öl65,42 -2,5%Gold3.877 +0,5%
Heute im Fokus
US-Shutdown: DAX stark - über 24.000 Punkten -- US-Börsen schwächeln -- VW mit zahlreichen Entlassungen in 2025 -- AES, DroneShield, Wolfspeed, Gold, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Top News
Nike-Aktie trotzt erwarteter höherer Belastung durch Trump-Zölle - Umbau hilft Nike-Aktie trotzt erwarteter höherer Belastung durch Trump-Zölle - Umbau hilft
Imperial Brands-Aktie in Rot: Reemtsma-Werk in Langenhagen droht Aus Imperial Brands-Aktie in Rot: Reemtsma-Werk in Langenhagen droht Aus
Profil
Aktienentwicklung

CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE tendiert am Nachmittag schwächer

01.10.25 16:09 Uhr
Die Aktie von CANCOM SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die CANCOM SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 25,95 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CANCOM SE
25,60 EUR -0,60 EUR -2,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von CANCOM SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:49 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 25,95 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die CANCOM SE-Aktie bei 25,85 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 26,30 EUR. Der Tagesumsatz der CANCOM SE-Aktie belief sich zuletzt auf 47.858 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 05.06.2025 auf bis zu 31,65 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der CANCOM SE-Aktie liegt somit 18,01 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 20,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.08.2025). Der aktuelle Kurs der CANCOM SE-Aktie ist somit 21,77 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten CANCOM SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,01 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 29,20 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte CANCOM SE am 12.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,20 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 393,24 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 394,74 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 13.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 12.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,917 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

Bildquellen: Cancom SE

Nachrichten zu CANCOM SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu CANCOM SE

DatumRatingAnalyst
28.08.2025CANCOM SE BuyJefferies & Company Inc.
26.08.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025CANCOM SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025CANCOM SE KaufenDZ BANK
13.08.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
