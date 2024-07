CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE büßt am Mittwochmittag ein

Kursverlauf

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die CANCOM SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 32,68 EUR ab.

Die CANCOM SE-Aktie musste um 11:45 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 32,68 EUR abwärts. In der Spitze fiel die CANCOM SE-Aktie bis auf 32,66 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 33,06 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten CANCOM SE-Aktien beläuft sich auf 2.089 Stück.

Am 05.07.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 34,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 4,04 Prozent Plus fehlen der CANCOM SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 27.10.2023 Kursverluste bis auf 21,26 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 34,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

CANCOM SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,06 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 36,94 EUR.

Am 14.05.2024 lud CANCOM SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,29 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 440,60 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 317,68 Mio. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.08.2024 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 13.08.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,41 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

