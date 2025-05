Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec verteuert sich am Mittag kräftig

So entwickelt sich Carl Zeiss Meditec

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 5,1 Prozent auf 63,60 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Carl Zeiss Meditec zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 5,1 Prozent auf 63,60 EUR. Kurzfristig markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 63,70 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 61,95 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 59.344 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Am 16.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 98,10 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 54,25 Prozent über dem aktuellen Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie. Am 15.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 44,28 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,38 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,600 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,703 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 61,06 EUR.

Am 09.12.2016 hat Carl Zeiss Meditec in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2016 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 289,77 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 289,77 Mio. EUR eingefahren.

Experten gehen davon aus, dass Carl Zeiss Meditec im Jahr 2025 1,95 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

TecDAX-Papier Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel hätte eine Investition in Carl Zeiss Meditec von vor 3 Jahren gekostet

Carl Zeiss-Aktie sackt ab: Carl Zeiss Meditec erhält neuen Vorstandschef

TecDAX-Papier Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte ein Carl Zeiss Meditec-Investment von vor einem Jahr eingebracht