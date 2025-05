Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Nachmittag auf grünem Terrain

Aktie im Blick

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,6 Prozent auf 64,75 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,6 Prozent auf 64,75 EUR zu. Kurzfristig markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 65,30 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 62,50 EUR. Von der Carl Zeiss Meditec-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 103.921 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 16.05.2024 auf bis zu 98,10 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 51,51 Prozent Plus fehlen der Carl Zeiss Meditec-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 44,28 EUR fiel das Papier am 15.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,61 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Carl Zeiss Meditec-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,703 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Carl Zeiss Meditec-Aktie wird bei 61,06 EUR angegeben.

Am 09.12.2016 hat Carl Zeiss Meditec in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2016 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Carl Zeiss Meditec 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 289,77 Mio. EUR gelegen.

Experten taxieren den Carl Zeiss Meditec-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,95 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

TecDAX-Papier Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel hätte eine Investition in Carl Zeiss Meditec von vor 3 Jahren gekostet

Carl Zeiss-Aktie sackt ab: Carl Zeiss Meditec erhält neuen Vorstandschef

TecDAX-Papier Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte ein Carl Zeiss Meditec-Investment von vor einem Jahr eingebracht