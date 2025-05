Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Nachmittag billiger

Kurs der Carl Zeiss Meditec

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Zuletzt ging es für die Carl Zeiss Meditec-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,0 Prozent auf 63,90 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,0 Prozent auf 63,90 EUR. Im Tief verlor die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 63,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 66,30 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 53.540 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Am 16.05.2024 markierte das Papier bei 98,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie somit 34,86 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 15.01.2025 auf bis zu 44,28 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie mit einem Verlust von 30,70 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,705 EUR. Im Vorjahr hatte Carl Zeiss Meditec 0,600 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 61,31 EUR für die Carl Zeiss Meditec-Aktie aus.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.12.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Carl Zeiss Meditec im vergangenen Quartal 289,77 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Carl Zeiss Meditec 289,77 Mio. EUR umsetzen können.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Carl Zeiss Meditec-Gewinn in Höhe von 1,96 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

Carl Zeiss Meditec-Aktie steigt: Hoffnung auf China-Erholung trifft auf Unsicherheit

TecDAX-Papier Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel hätte eine Investition in Carl Zeiss Meditec von vor 3 Jahren gekostet

Carl Zeiss-Aktie sackt ab: Carl Zeiss Meditec erhält neuen Vorstandschef