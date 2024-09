Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 58,80 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 58,80 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie sank bis auf 58,80 EUR. Bei 59,15 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.597 Carl Zeiss Meditec-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 123,75 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 110,46 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.09.2024 bei 54,60 EUR. Mit einem Kursverlust von 7,14 Prozent würde die Carl Zeiss Meditec-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Carl Zeiss Meditec-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,892 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 70,50 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016. Das EPS belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,38 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Carl Zeiss Meditec 289,77 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 289,77 Mio. EUR umgesetzt worden.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Carl Zeiss Meditec am 11.12.2024 präsentieren. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Carl Zeiss Meditec möglicherweise am 05.12.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Carl Zeiss Meditec ein EPS in Höhe von 1,93 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

TecDAX-Wert Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Carl Zeiss Meditec von vor einem Jahr eingebracht

Gewinne in Frankfurt: Zum Handelsende Gewinne im MDAX

Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX notiert schlussendlich im Minus