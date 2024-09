Kursverlauf

Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Vormittag mit positiven Vorzeichen

26.09.24 09:23 Uhr

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,3 Prozent im Plus bei 65,85 EUR.

Wer­bung

Das Papier von Carl Zeiss Meditec konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,3 Prozent auf 65,85 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Carl Zeiss Meditec-Aktie sogar auf 66,10 EUR. Bei 65,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 8.668 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt. Bei 123,75 EUR markierte der Titel am 14.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 87,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.09.2024 bei 54,60 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 17,08 Prozent könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,892 EUR. Im Vorjahr hatte Carl Zeiss Meditec 1,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 70,50 EUR. Am 09.12.2016 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Carl Zeiss Meditec 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 289,77 Mio. EUR gegenüber 289,77 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert. Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Carl Zeiss Meditec wird am 11.12.2024 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Carl Zeiss Meditec rechnen Experten am 05.12.2025. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,93 EUR je Aktie in den Carl Zeiss Meditec-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie Handel in Frankfurt: MDAX zum Ende des Mittwochshandels freundlich TecDAX aktuell: TecDAX beendet den Handel mit Gewinnen Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX am Nachmittag mit Zuschlägen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Carl Zeiss Meditec Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Carl Zeiss Meditec Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: Carl Zeiss Meditec