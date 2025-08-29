Carlsmed: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Carlsmed lud am 28.08.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,26 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Carlsmed ein EPS von -0,240 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 12,1 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 98,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net