Carlsmed: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

30.08.25 06:35 Uhr

Carlsmed lud am 28.08.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,26 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Carlsmed ein EPS von -0,240 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 12,1 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 98,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

