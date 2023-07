Carnival Aktie News: FTSE Allshare Aktie Carnival am Donnerstagvormittag auf rotem Terrain

Aktie im Fokus

Die Aktie von Carnival gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der Carnival-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,4 Prozent auf 13,33 GBP.

Um 09:06 Uhr fiel die Carnival-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 13,33 GBP ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Carnival-Aktie bis auf 13,28 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 13,28 GBP. Zuletzt wechselten via London 11.222 Carnival-Aktien den Besitzer.

Am 05.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,77 GBP an. Der aktuelle Kurs der Carnival-Aktie ist somit 3,30 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,83 GBP am 12.10.2022. Derzeit notiert die Carnival-Aktie damit 175,77 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Carnival am 26.06.2023 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,24 GBP vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,33 GBP erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 3.863,89 GBP beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.953,62 GBP umgesetzt worden waren.

Am 28.09.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Carnival veröffentlicht werden.

2023 dürfte Carnival einen Verlust von -0,115 GBP verbuchen, davon gehen Experten aus.

