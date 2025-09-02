Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival gewinnt am Mittwochnachmittag an Boden

Aktienentwicklung

Die Aktie von Carnival zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Carnival-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 31,40 USD.

Die Carnival-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 31,40 USD. Die Carnival-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 31,51 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 31,22 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 342.249 Carnival-Aktien umgesetzt.

Am 29.08.2025 markierte das Papier bei 32,77 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 4,35 Prozent Plus fehlen der Carnival-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 15,08 USD ab. Mit Abgaben von 51,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Carnival-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.05.2025 abgelaufenen Quartal legte Carnival am 24.06.2025 vor. Es stand ein EPS von 0,42 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Carnival noch ein Gewinn pro Aktie von 0,07 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,33 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Carnival einen Umsatz von 5,78 Mrd. USD eingefahren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Carnival-Gewinn in Höhe von 2,00 USD je Aktie aus.

