Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival verteuert sich am Freitagnachmittag

Aktie im Blick

Die Aktie von Carnival gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Carnival-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 29,07 USD nach oben.

Das Papier von Carnival legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,8 Prozent auf 29,07 USD. Die Carnival-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 29,23 USD. Bei 29,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 361.946 Carnival-Aktien umgesetzt.

Am 12.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 32,80 USD. Der derzeitige Kurs der Carnival-Aktie liegt somit 11,36 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,08 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Carnival-Aktie ist somit 48,13 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Carnival-Aktie.

Am 29.09.2025 äußerte sich Carnival zu den Kennzahlen des am 31.08.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,33 USD. Im letzten Jahr hatte Carnival einen Gewinn von 1,26 USD je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Carnival im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,25 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,15 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 7,90 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Carnival-Aktie in Höhe von 2,12 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carnival-Aktie

Aktien von Carnival, TUI & Co. im Fokus: Cannes schränkt Kreuzfahrtriesen massiv ein

Carnival-Aktie höher: Meyer Werft baut Kreuzfahrtschiff für Carnival Cruise Line

Carnival-Aktie stabil: Aida Cruises bestellt zwei neue Schiffe