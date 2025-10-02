Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Carnival zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Carnival-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 28,87 USD nach oben.

Um 15:53 Uhr sprang die Carnival-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 28,87 USD zu. Kurzfristig markierte die Carnival-Aktie bei 29,00 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 28,50 USD. Bisher wurden heute 590.101 Carnival-Aktien gehandelt.

Bei 32,80 USD markierte der Titel am 12.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,60 Prozent könnte die Carnival-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 15,08 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 47,77 Prozent würde die Carnival-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Carnival-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Carnival am 29.09.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,33 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,26 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8,15 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Carnival einen Umsatz von 7,90 Mrd. USD eingefahren.

In der Carnival-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,13 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carnival-Aktie

Aktien von Carnival, TUI & Co. im Fokus: Cannes schränkt Kreuzfahrtriesen massiv ein

Carnival-Aktie höher: Meyer Werft baut Kreuzfahrtschiff für Carnival Cruise Line

Carnival-Aktie stabil: Aida Cruises bestellt zwei neue Schiffe