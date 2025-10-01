Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Carnival. Die Carnival-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 28,84 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für die Carnival-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 28,84 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Carnival-Aktie bis auf 28,70 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 28,88 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 562.256 Carnival-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.09.2025 bei 32,80 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,71 Prozent. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 15,08 USD ab. Mit Abgaben von 47,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Carnival-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 29.09.2025 äußerte sich Carnival zu den Kennzahlen des am 31.08.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,33 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Carnival 1,26 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 8,15 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,90 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,13 USD je Carnival-Aktie.

