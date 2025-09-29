Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival tendiert am Nachmittag fester

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Carnival zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Carnival-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 29,75 USD zu.

Die Carnival-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 29,75 USD. Im Tageshoch stieg die Carnival-Aktie bis auf 30,15 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 29,78 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 766.684 Carnival-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (32,80 USD) erklomm das Papier am 12.09.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,24 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Carnival-Aktie. Bei 15,08 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 49,31 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Carnival-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 29.09.2025 legte Carnival die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.08.2025 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,33 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,07 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Carnival im vergangenen Quartal 8,15 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 41,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Carnival 5,78 Mrd. USD umsetzen können.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Carnival-Gewinn in Höhe von 2,07 USD je Aktie aus.

