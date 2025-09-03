Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Nachmittag gefragt
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Carnival. Zuletzt ging es für das Carnival-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 31,61 USD.
Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 0,9 Prozent auf 31,61 USD zu. Kurzfristig markierte die Carnival-Aktie bei 31,65 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 31,41 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 228.837 Carnival-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.08.2025 bei 32,77 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,65 Prozent. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 15,08 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 52,29 Prozent könnte die Carnival-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Carnival-Aktie.
Am 24.06.2025 äußerte sich Carnival zu den Kennzahlen des am 31.05.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,42 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Carnival 0,07 USD je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Carnival 6,33 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,78 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Carnival einen Gewinn von 2,00 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
Aktien von Carnival, TUI & Co. im Fokus: Cannes schränkt Kreuzfahrtriesen massiv ein
Carnival-Aktie höher: Meyer Werft baut Kreuzfahrtschiff für Carnival Cruise Line
Carnival-Aktie stabil: Aida Cruises bestellt zwei neue Schiffe
