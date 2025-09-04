DAX23.639 -0,6%ESt505.328 -0,4%Top 10 Crypto15,50 +0,7%Dow45.300 -0,7%Nas21.633 -0,3%Bitcoin94.776 -0,2%Euro1,1737 +0,8%Öl65,57 -2,0%Gold3.583 +1,0%
Kursentwicklung

Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei Carnival am Nachmittag zu

05.09.25 16:10 Uhr
Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei Carnival am Nachmittag zu

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Carnival. Das Papier von Carnival legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,9 Prozent auf 32,06 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Carnival Corp & plc paired
27,00 EUR -0,35 EUR -1,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Carnival-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 32,06 USD. Den Tageshöchststand markierte die Carnival-Aktie bei 32,23 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 32,00 USD. Der Tagesumsatz der Carnival-Aktie belief sich zuletzt auf 444.071 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (32,77 USD) erklomm das Papier am 29.08.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,20 Prozent könnte die Carnival-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 15,08 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Carnival-Aktie 112,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Carnival-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 24.06.2025 legte Carnival die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.05.2025 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,42 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Carnival noch ein Gewinn pro Aktie von 0,07 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,33 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,78 Mrd. USD in den Büchern standen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,00 USD je Carnival-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com

Nachrichten zu Carnival Corp & plc paired

