Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Nachmittag auf grünem Terrain

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Carnival. Die Carnival-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 24,21 USD.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 24,21 USD zu. Bei 24,32 USD erreichte die Carnival-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 24,29 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wurden via New York 409.112 Carnival-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.02.2025 bei 28,72 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,63 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 13,78 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2024). Der derzeitige Kurs der Carnival-Aktie liegt somit 75,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Carnival-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 21.03.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 28.02.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,06 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,17 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,81 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Carnival einen Umsatz von 5,41 Mrd. USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 19.06.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Carnival-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,88 USD fest.

