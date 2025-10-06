DAX24.431 +0,2%Est505.634 -0,3%MSCI World4.348 +0,3%Top 10 Crypto17,24 +1,4%Nas22.879 +0,4%Bitcoin106.468 +1,0%Euro1,1713 -0,1%Öl65,16 +1,2%Gold3.957 +1,8%
'Shutdown' bleibt bestehen: DAX fester -- US-Börsen uneins -- AMD und OpenAI mit Milliardendeal -- Tesla, Alibaba, BYD, D-Wave, DroneShield, Plug Power, Airbus, Rheinmetall & Co. im Fokus
So entwickelt sich Carnival

Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Nachmittag in Rot

06.10.25 16:10 Uhr
Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Nachmittag in Rot

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Carnival. Das Papier von Carnival befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,4 Prozent auf 28,18 USD ab.

Carnival Corp & plc paired
24,02 EUR -0,68 EUR -2,73%
Die Aktionäre schickten das Papier von Carnival nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 1,4 Prozent auf 28,18 USD. Im Tief verlor die Carnival-Aktie bis auf 28,14 USD. Mit einem Wert von 28,69 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 425.731 Carnival-Aktien.

Bei einem Wert von 32,80 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.09.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,38 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Carnival-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 15,08 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Carnival-Aktie liegt somit 86,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Carnival-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Carnival ließ sich am 29.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,33 USD, nach 1,26 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 8,15 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,90 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,13 USD je Carnival-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carnival-Aktie

