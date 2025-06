Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Nachmittag stärker

Aktie im Fokus

Die Aktie von Carnival gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Carnival-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 24,54 USD zu.

Um 15:53 Uhr wies die Carnival-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 24,54 USD nach oben. In der Spitze gewann die Carnival-Aktie bis auf 24,65 USD. Mit einem Wert von 24,50 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 445.212 Carnival-Aktien umgesetzt.

Am 01.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 28,72 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,03 Prozent über dem aktuellen Kurs der Carnival-Aktie. Bei 13,78 USD erreichte der Anteilsschein am 06.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Carnival-Aktie liegt somit 78,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Carnival-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 21.03.2025 äußerte sich Carnival zu den Kennzahlen des am 28.02.2025 ausgelaufenen Quartals. Carnival hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,06 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,17 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Carnival im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,47 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,81 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 5,41 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 19.06.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,88 USD je Aktie belaufen.

