Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Carnival am Donnerstagnachmittag tief südwärts

Kursentwicklung

Die Aktie von Carnival gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 8,4 Prozent auf 17,96 USD.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 8,4 Prozent auf 17,96 USD. Das bisherige Tagestief markierte Carnival-Aktie bei 17,91 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 18,36 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1.300.605 Carnival-Aktien den Besitzer.

Am 01.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 28,72 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 59,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (13,78 USD). Mit einem Kursverlust von 23,27 Prozent würde die Carnival-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Carnival seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 21.03.2025 hat Carnival die Kennzahlen zum am 28.02.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,06 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,17 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite standen 5,81 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,41 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 19.06.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,86 USD je Carnival-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carnival-Aktie

Carnival-Aktie höher: Meyer Werft baut Kreuzfahrtschiff für Carnival Cruise Line

Carnival-Aktie stabil: Aida Cruises bestellt zwei neue Schiffe

Handel in New York: S&P 500 notiert am Nachmittag im Plus