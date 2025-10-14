Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival gibt am Dienstagnachmittag ab

Carnival im Fokus

Die Aktie von Carnival gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,6 Prozent auf 27,93 USD.

Um 15:52 Uhr ging es für die Carnival-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 27,93 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Carnival-Aktie bis auf 27,48 USD. Bei 27,64 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Von der Carnival-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 398.085 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 32,80 USD erreichte der Titel am 12.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 17,44 Prozent Plus fehlen der Carnival-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 15,08 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Carnival-Aktie derzeit noch 46,00 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Carnival gewährte am 29.09.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.08.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,33 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,26 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Carnival in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,25 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8,15 Mrd. USD im Vergleich zu 7,90 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,14 USD je Carnival-Aktie belaufen.

