Zollstreit weiter im Blick: DAX schließt tiefer -- BioNTech darf CureVac übernehmen -- Gold, Silber, NVIDIA, Tesla, DroneShield, Plug Power, Alibaba, GM, Rheinmetall im Fokus
Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival gibt am Dienstagnachmittag ab

14.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Carnival gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,6 Prozent auf 27,93 USD.

Um 15:52 Uhr ging es für die Carnival-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 27,93 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Carnival-Aktie bis auf 27,48 USD. Bei 27,64 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Von der Carnival-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 398.085 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 32,80 USD erreichte der Titel am 12.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 17,44 Prozent Plus fehlen der Carnival-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 15,08 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Carnival-Aktie derzeit noch 46,00 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Carnival gewährte am 29.09.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.08.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,33 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,26 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Carnival in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,25 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8,15 Mrd. USD im Vergleich zu 7,90 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,14 USD je Carnival-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carnival-Aktie

Aktien von Carnival, TUI & Co. im Fokus: Cannes schränkt Kreuzfahrtriesen massiv ein

Carnival-Aktie höher: Meyer Werft baut Kreuzfahrtschiff für Carnival Cruise Line

Carnival-Aktie stabil: Aida Cruises bestellt zwei neue Schiffe

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

Nachrichten zu Carnival Corp & plc paired

DatumMeistgelesen
Analysen zu Carnival Corp & plc paired

DatumRatingAnalyst
27.06.2019Carnival Peer PerformWolfe Research
21.06.2019Carnival Equal WeightBarclays Capital
26.12.2018Carnival AccumulateStandpoint Research
19.06.2018Carnival BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
23.03.2018Carnival OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
19.06.2018Carnival BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
23.03.2018Carnival OverweightBarclays Capital
20.12.2017Carnival BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
29.03.2017Carnival BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
22.03.2017Carnival BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
27.06.2019Carnival Peer PerformWolfe Research
21.06.2019Carnival Equal WeightBarclays Capital
26.12.2018Carnival AccumulateStandpoint Research
21.12.2017Carnival Equal WeightBarclays Capital
29.03.2017Carnival NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
DatumRatingAnalyst
29.10.2009Carnival sellSociété Générale Group S.A. (SG)
23.09.2009Carnival sellSociété Générale Group S.A. (SG)
17.09.2009Carnival sellSociété Générale Group S.A. (SG)
18.03.2009Carnival sellSociété Générale Group S.A. (SG)
10.12.2008Carnival sellSociété Générale Group S.A. (SG)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Carnival Corp & plc paired nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen