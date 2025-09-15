Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Dienstagnachmittag in Rot
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Carnival. Der Carnival-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,8 Prozent auf 30,69 USD.
Um 15:53 Uhr fiel die Carnival-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,8 Prozent auf 30,69 USD ab. Das Tagestief markierte die Carnival-Aktie bei 30,67 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 31,19 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 440.176 Carnival-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Der Anteilsschein kletterte am 12.09.2025 auf bis zu 32,80 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 6,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 15,08 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 50,86 Prozent.
Die Dividendenausschüttung für Carnival-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.
Die Zahlen des am 31.05.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Carnival am 24.06.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,42 USD gegenüber 0,07 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,46 Prozent auf 6,33 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,78 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Experten taxieren den Carnival-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,01 USD je Aktie.
Aktien von Carnival, TUI & Co. im Fokus: Cannes schränkt Kreuzfahrtriesen massiv ein
Carnival-Aktie höher: Meyer Werft baut Kreuzfahrtschiff für Carnival Cruise Line
Carnival-Aktie stabil: Aida Cruises bestellt zwei neue Schiffe
