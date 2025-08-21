Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Nachmittag im Plus

Carnival im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Carnival. Die Aktionäre schickten das Papier von Carnival nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 29,69 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 29,69 USD zu. Bei 29,73 USD markierte die Carnival-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 29,50 USD. Der Tagesumsatz der Carnival-Aktie belief sich zuletzt auf 337.521 Aktien.

Bei 31,00 USD erreichte der Titel am 24.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 4,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 15,08 USD. Mit Abgaben von 49,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Carnival-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 24.06.2025 lud Carnival zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,42 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,07 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,46 Prozent auf 6,33 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,78 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,00 USD je Aktie belaufen.

