Cavendish Hydrogen Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagvormittag vermehrt von Cavendish Hydrogen

Kurs der Cavendish Hydrogen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Cavendish Hydrogen. Die Cavendish Hydrogen-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 0,748 EUR abwärts.

Die Cavendish Hydrogen-Aktie notierte um 09:18 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 2,5 Prozent auf 0,748 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Cavendish Hydrogen-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,736 EUR aus. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,749 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 14.527 Cavendish Hydrogen-Aktien.

Am 13.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,818 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 143,048 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,323 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 56,818 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Cavendish Hydrogen-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten Cavendish Hydrogen-Aktionäre 0,000 NOK je Wertpapier.

Cavendish Hydrogen ließ sich am 28.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Cavendish Hydrogen hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,75 NOK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -3,62 NOK je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 16,28 Prozent auf 65,43 Mio. NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 78,15 Mio. NOK gelegen.

Am 13.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Cavendish Hydrogen-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 12.11.2026.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Cavendish Hydrogen 2025 einen Verlust in Höhe von -0,730 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Cavendish Hydrogen-Aktie

Cavendish Hydrogen-Aktie dreht aber ins Plus: NEL-Tochter erleidet Umsatzrückgang - Weiter rote Zahlen

Cavendish Hydrogen-Aktie zeitweise vom Handel ausgesetzt: NEL-Tochter Cavendish rutscht tiefer in die roten Zahlen

Cavendish-Aktie tiefrot: NEL ASA-Tochter Cavendish mit durchwachsenen Zahlen