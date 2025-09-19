CENTR Brands stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
21.09.25 06:35 Uhr
CENTR Brands präsentierte am 18.09.2025 die Bilanzzahlen zum am 31.05.2025 beendeten Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,040 CAD beziffert. Im Vorjahr waren -0,140 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
