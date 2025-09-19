CENTR Brands stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,040 CAD beziffert. Im Vorjahr waren -0,140 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

CENTR Brands präsentierte am 18.09.2025 die Bilanzzahlen zum am 31.05.2025 beendeten Jahresviertel.

