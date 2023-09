Rheinmetall-Aktie etwas höher: Dreistelliger Millionen-Euro-Auftrag aus Chinas Autobranche

Lufthansa-Aktie fester: Lufthansa Technik will Militärgeschäft stärken

Rheinmetall-Aktie zieht an: Rheinmetall erhält weiteren Panzerauftrag für Ukraine

Lufthansa- und Rheinmetall-Aktien uneinheitlich: Rheinmetall will bei Kampfjet offenbar mit Lufthansa kooperieren - Erste Gepard-Munition-Lieferungen von Rheinmetall an die Ukraine

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Montagvormittag stabil

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verliert am Montagmittag

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag mit Abschlägen

General Dynamics (GD) Wins Contract to Support Submarine Program

Airbus-Aktie dreht ins Plus: Airbus ernennt neuen Chef für Geschäft mit Zivilflugzeugen und meldet Großauftrag von Air France-KLM

Lockheed Martin Conducts First Flight in U-2 Avionics Tech Refresh

Heute im Fokus

Merck-Konzern investiert in zwei neue mRNA-Produktionsstätten. Apple legt offenbar Software-Update für iPhone 12 vor. Air France-KLM bestellt 50 Airbus A350. Solarstrom für Elektroautos: Neues Förderprogramm startet. WACKER CHEMIE investiert in Ausbau Spezialsilikon-Produktion in China. Nordex erhält Auftrag über 30 MW aus Rumänien.