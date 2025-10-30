DAX24.124 -0,6%Est505.706 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,79 -3,8%Nas23.958 +0,6%Bitcoin94.760 -0,1%Euro1,1628 +0,2%Öl64,50 -0,6%Gold3.966 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Bank 514000 adidas A1EWWW DroneShield A2DMAA PayPal A14R7U Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 BASF BASF11 Nokia 870737 Tesla A1CX3T Microsoft 870747 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor EZB-Entscheid: Asiens Börsen uneins -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Fed senkt Leitzinsen -- Microsoft schlägt Gewinnerwartungen -- Alphabet verdient mehr -- Meta mit Gewinneinbruch --
Top News
Knorr-Bremse-Aktie: Marge zieht im 3. Quartal an - Prognose bekräftigt Knorr-Bremse-Aktie: Marge zieht im 3. Quartal an - Prognose bekräftigt
Ausblick: MasterCard stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor Ausblick: MasterCard stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für alle, die mehr wollen: Bonus-Zertifikate der LBBW. Jetzt mehr erfahren!

China schickt drei Astronauten ins All

30.10.25 06:23 Uhr

PEKING (dpa-AFX) - China schickt erneut drei Astronauten ins All. An Bord der Raumkapsel "Shenzhou 21" sollen sie an diesem Freitag zur Raumstation "Tiangong" starten, wie die chinesische Raumfahrtbehörde mitteilte. Der Start vom Weltraumbahnhof Jiuquan in der Wüste Gobi ist für 23.44 Uhr Ortszeit (16.44 Uhr MEZ) geplant. Kommandant ist Zhang Lu, der bereits 2023 mit "Shenzhou 15" im All war. Begleitet wird er von Wu Fei und Zhang Hongzhang, die beide erstmals ins All fliegen. Die drei Astronauten sollen die derzeitige Besatzung der "Tiangong" ablösen. Die Mission ist Teil von Chinas langfristigen Weltraumplänen, zu denen auch eine bemannte Mondlandung bis 2030 gehört./jpt/DP/zb