Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill verbilligt sich am Abend

Aktienentwicklung

02.09.25 20:24 Uhr
Die Aktie von Chipotle Mexican Grill gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 1,1 Prozent auf 41,67 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Chipotle Mexican Grill Inc.
35,97 EUR -0,08 EUR -0,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Chipotle Mexican Grill-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 41,67 USD abwärts. Das Tagestief markierte die Chipotle Mexican Grill-Aktie bei 41,47 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 41,75 USD. Von der Chipotle Mexican Grill-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 955.277 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 13.12.2024 auf bis zu 66,73 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 60,14 Prozent könnte die Chipotle Mexican Grill-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 41,18 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Chipotle Mexican Grill-Aktie 1,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Chipotle Mexican Grill 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Chipotle Mexican Grill ließ sich am 23.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,32 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,06 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,04 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Chipotle Mexican Grill einen Umsatz von 2,97 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2025 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Chipotle Mexican Grill-Aktie in Höhe von 1,21 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Übrigens: Chipotle Mexican Grill und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

Bildquellen: Electric Egg / Shutterstock.com

