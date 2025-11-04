Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill am Dienstagnachmittag mit stabiler Tendenz

Aktie im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Chipotle Mexican Grill. Bei der Chipotle Mexican Grill-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 31,51 USD.

Bei der Chipotle Mexican Grill-Aktie ließ sich um 15:53 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 31,51 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Chipotle Mexican Grill-Aktie bei 31,85 USD. Bei 31,46 USD markierte die Chipotle Mexican Grill-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 31,51 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Chipotle Mexican Grill-Aktien beläuft sich auf 493.502 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.12.2024 bei 66,73 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Chipotle Mexican Grill-Aktie mit einem Kursplus von 111,77 Prozent wieder erreichen. Am 31.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,04 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie ist somit 1,49 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten Chipotle Mexican Grill-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Chipotle Mexican Grill am 29.10.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,28 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Chipotle Mexican Grill im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,51 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,00 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 2,79 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.02.2026 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Chipotle Mexican Grill einen Gewinn von 1,16 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

