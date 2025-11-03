Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill am Nachmittag in Grün

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Chipotle Mexican Grill. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 31,77 USD zu.

Die Chipotle Mexican Grill-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 31,77 USD. Im Tageshoch stieg die Chipotle Mexican Grill-Aktie bis auf 32,12 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 31,63 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 661.922 Chipotle Mexican Grill-Aktien.

Bei 66,73 USD erreichte der Titel am 13.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Chipotle Mexican Grill-Aktie somit 52,40 Prozent niedriger. Bei 31,04 USD fiel das Papier am 31.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 2,28 Prozent könnte die Chipotle Mexican Grill-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Chipotle Mexican Grill am 29.10.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,29 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,28 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 3,00 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,79 Mrd. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 10.02.2026 dürfte Chipotle Mexican Grill Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,16 USD je Aktie in den Chipotle Mexican Grill-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Chipotle Mexican Grill-Aktie

Wette auf Tech-Giganten: So war Bill Ackmans Hedgefonds im zweiten Quartal 2025 investiert

Bewegung bei Aktien von Uber, Google & Co.: So war Bill Ackmans Hedgefonds im ersten Quartal 2025 investiert

Freundlicher Handel in New York: S&P 500 bewegt sich zum Ende des Dienstagshandels im Plus