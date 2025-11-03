Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill verzeichnet am Montagabend Verluste

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Chipotle Mexican Grill. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 31,55 USD abwärts.

Die Chipotle Mexican Grill-Aktie gab im New York-Handel um 20:07 Uhr um 0,4 Prozent auf 31,55 USD nach. Das bisherige Tagestief markierte Chipotle Mexican Grill-Aktie bei 31,54 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 31,63 USD. Zuletzt wurden via New York 2.155.318 Chipotle Mexican Grill-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 13.12.2024 auf bis zu 66,73 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 111,51 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.10.2025 bei 31,04 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Chipotle Mexican Grill-Aktie derzeit noch 1,62 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Am 29.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 USD. Im Vorjahresviertel hatte Chipotle Mexican Grill 0,28 USD je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,00 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 2,79 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Chipotle Mexican Grill wird am 10.02.2026 gerechnet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,16 USD je Chipotle Mexican Grill-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Chipotle Mexican Grill-Aktie

Wette auf Tech-Giganten: So war Bill Ackmans Hedgefonds im zweiten Quartal 2025 investiert

Bewegung bei Aktien von Uber, Google & Co.: So war Bill Ackmans Hedgefonds im ersten Quartal 2025 investiert

Freundlicher Handel in New York: S&P 500 bewegt sich zum Ende des Dienstagshandels im Plus